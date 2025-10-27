とちぎテレビ ふるさとのタスキをつなぐ第６７回郡市町対抗駅伝の代表者会議が２３日、宇都宮市で開かれ、２０２６年１月２５日に前回と同様、カンセキスタジアムとちぎと栃木市のニッコークリエートスポーツフィールドとちぎを往復する１０区間６６キロで争われることが報告されました。 前回より１チーム多い３０チームが出場する予定です。