とちぎテレビ ６月下旬、小山市に住む４７歳の女性がＳＮＳへの投稿で知り合った相手から「私の母はデジタル通貨の知識を知っている。勉強したいなら教えます」などと言われました。 これを信じた女性は、合わせて７４５万円相当の暗号資産を相手に送り、さらに金を要求されたことから、警察に相談して、だまし取られたことに気づきました。 警察はＳＮＳ型ロマンス詐欺事件として調べています。