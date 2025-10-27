とちぎテレビ １０月１４日、宇都宮市の３０代の建設業の男性に＋（プラス）から始まる番号から電話があり、信用情報会社を名乗る男から「あなたのクレジットカードで高級時計が購入されているが未払いである」などと電話がありました。 さらに警察を名乗る男からも「逮捕されたくなければ、あなたの口座のお金が犯罪収益かどうか確認する」などと電話で言われた後、ＬＩＮＥのビデオ通話で警察手帳と逮捕状のような