女優川口春奈（30）が、フジテレビ系で11月8日午後9時から放送の土曜プレミアム「世にも奇妙な物語35周年SP秋の特別編」に出演することが27日、発表された。川口は「あなた博物館」という作品で主演を務める。同作は、川口演じる篠田美咲が、笠松将演じる恋人の井東健介と夜ドライブ中に道に迷ってしまい、通りかかった博物館で道を尋ねるところから始まる。博物館に入ってみると、そこにはなぜか美咲の幼少時代の写真や学生時代