新発田市でことし8月、商業施設からスポットエアコン1台を盗んだとして17歳の高校生が逮捕されました。窃盗の容疑で逮捕されたのは新発田市に住む男子高校生（17）です。警察によりますとことし8月31日午後、新発田市内の商業施設で、スポットエアコン1台（販売価格3万2780円）がなくなっていることに被害店舗が気づき、9月上旬に警察へ被害届を出していました。スポットエアコンは持ち運び可能な小型のエアコンで男子高校生が店外