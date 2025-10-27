J2降格が決まったサッカー・アルビレックス新潟は10月26日、ホームで神戸と対戦。2点差を追いつきましたが勝利には届きませんでした。明治安田J1リーグ。すでに降格が決まったアルビはホームに強豪・神戸を迎えます。前半終了間際、コーナーキックの流れから、神戸の大迫に頭で流し込まれ、失点。さらに、後半7分にはPKを決められ、2点のリードを許します。それでも新潟は後半29分、マ