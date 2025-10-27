6人が立候補した上越市長選挙は10月26日、投開票が行われ、新人で元外交官の小菅淳一氏が初当選を果たしました。県内の市町村長選挙では過去最多の6人によって争われた上越市長選挙は新人の小菅淳一氏が2万4000票余りを獲得。現職や元参議院議員などを破り、初当選を果たしました。小菅氏は選挙戦で元外交官としての経験をアピールし、地域振興に向けた「こどもセンター」の整備などを訴えました。〈初当選小菅淳一