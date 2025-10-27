マレーシア航空は、マレーシア行きのエコノミークラスの一部運賃での座席指定無料化を拡大する。10月28日以降に発券した、最終目的地がマレーシアの「エコノミー・バリュー」運賃で、スタンダード座席の座席指定料金が無料となる。同一予約のマレーシア国内線も同様となる。すでに7月25日発券分から、最終目的地がマレーシアの「エコノミー・ベーシック」運賃でも座席指定料金を無料化している。