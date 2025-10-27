日本シリーズ2試合で無安打の阪神・大山悠輔(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext「SMBC日本シリーズ2025」の第2戦が、10月26日にみずほPayPayドームで行われ、ソフトバンクが10-1で阪神に大勝。通算成績1勝1敗として、28日の第3戦から舞台は甲子園に移る。【動画】ソフトバンク大勝！日本シリーズ第2戦のハイライトを見る阪神は先発のジョン・デュプランティエが2回途中7失点KO。8月9日のヤクルト戦（京セラドーム大阪）以来、約2