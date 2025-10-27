一塁上で笑顔を浮かべながら、言葉を交わす大谷とゲレーロJr.(C)Getty Imagesやはり激闘必至の展開となった。現地時間10月24日に開幕したドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは2戦を消化。1勝1敗と互いに星を奪い合って舞台をロサンゼルスへと移すことになった。【動画】大谷翔平のインタビューを後方から聞くゲレーロJr.をチェック互いに投打が噛合う形で勝利をもぎ取った。初戦はブルージェイズが相手投手陣を