３年前に奈良市で安倍晋三元総理が銃撃され死亡した事件の裁判があす１０月２８日から始まります。被告の母親は取材に対し、「私が原因だと思っています」などと話しました。山上徹也被告（４５）は、２０２２年７月、奈良市で参院選の応援演説中だった安倍元総理を銃撃して殺害したとして殺人などの罪に問われています。山上被告は取り調べの中で、「母親が旧統一教会に献金し、家庭がめちゃくちゃになった」と供述するなど