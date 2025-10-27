第３０回ファンタジーステークス・Ｇ３は、１１月１日、京都競馬場の芝１４００メートルで行われる。注目は皐月賞馬ミュージアムマイルの半妹フェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）。前走の新潟２歳Ｓは、勝ったリアライズシリウスには離されたが、２着とは鼻差の３着。自身の上がり３ハロンは３２秒５と最速だった。新馬戦で２着に下したアルバンヌは連勝でオープン入り。ゲートに課題はあ