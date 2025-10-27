◆オランダリーグ▽第１０節フェイエノールト２―３ＰＳＶ（２６日、フェイエノールト・スタディオン）オランダ１部のフェイエノールトが今季初黒星を喫した。日本代表ＦＷ上田綺世、同代表ＤＦ渡辺剛はともにフル出場した。前半３０分に相手のＭＦイスマエル・サイバリに先制点を決められて１点ビハインドで試合を折り返した。後半５分には同点弾が生まれたが、同６分と１５分にはまたしてもイスマエル・サイバリにゴール