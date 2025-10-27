ＪＲＡ京都競馬場は２７日、開設１００周年のフィナーレを飾る「センテニアルナイトドローンショー」を、１１月１６日、２３日の午後５時３０分より、京都競馬場にて開催することを発表した。１９２５年（大正１４年）１２月１日、淀の地に開設し、今年開設１００周年を迎えた京都競馬場では、多数の記念イベントを実施してきた。開設１００周年イヤーのフィナーレとして、Ｇ１レース・エリザベス女王杯とマイルチャンピオン