三重県紀北町の池に、渡り鳥のヒドリガモがやってきました。 【写真を見る】渡り鳥｢ヒドリガモ｣シベリアから越冬のため飛来 パートナー見つけ来年春には繁殖地ユーラシア大陸へ 三重･紀北町 スイスイと池を泳ぐのは、冬の使者と呼ばれるヒドリガモです。紀北町の片上池では毎年この時期に、ヒドリガモが冬を越すためシベリアから飛来します。 今年は去年より1週間ほど早い、10月8日に第1陣の8羽が到着し、け