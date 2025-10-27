任期満了にともなう山口市長選挙はきのう（26日）投開票が行われ、現職の伊藤和貴さんが再選を果たしました。投票率は28.99％で過去最低となりました。（山口市長選挙で再選 伊藤和貴氏）「引き続き希望のある力強い県都山口のまちづくりを進めていきたい。また、市民の皆様の声をしっかり聞きながら進めていきたい。そのような思いを強くした」2回目の当選を果たした伊藤和貴さん67歳。選挙戦では若者の定住促進や公共施設の再構