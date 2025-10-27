阪神の川原陸投手が２７日、自身のインスタグラムで今季限りでの現役引退を表明した。「現役を引退することに決めました７年間ありがとうございました」とつづった。川原は創成館（長崎）から１８年ドラフト５位で入団。２２年から育成選手も経験したが、昨年７月に支配下復帰を果たすと、同年９月には１軍デビューを果たした。７年目の今季は１軍登板がなく、来季構想外が発表されていた。