グローバルボーイズグループ・TREASUREが25日、26日の2日間にわたって、東京・京王アリーナTOKYOで『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』を開催。自身3度目、約1年半ぶりの日本ツアーを開幕し、2日間で2万人を動員した。【ライブ写真】炎の演出に負けず…覇気がただようTREASUREオープニングで「MMM」のイントロが流れ、メンバーが姿を現すと、会場は一気に熱狂に包まれた。続けて「KING KONG」「BONA BONA」「BOY」