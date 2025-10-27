きょう27日からあす28日にかけて、低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、西高東低の気圧配置となる見込みです。このため、北日本や北陸では日本海側を中心に雨や雷雨となり、北海道では雪の降る所もあるでしょう。北海道日本海側ではきょう夜遅くからあす昼過ぎにかけて、暴風に警戒してください。東・西日本のその他の地域は晴れる所が多いものの、関東南部や西日本日本海側ではきょうは雲が広がりやすく、雨の降る所もあるで