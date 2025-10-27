筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」で活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。私の探偵歴十数年の中で、さまざまな調査の相談を受けました。その多くは不貞調査ですが、今回ご紹介するのは、夫の突然の豹変（ひょうへん）により幸せだった人生が根底から揺さぶられ、幼い子どもを抱え追い詰められた若き母親の物語です。（探偵芸人オオカミ少年・片岡正徳、登場人文はすべて仮名）子育てにも協力的家族思いの夫