週明け２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は、取引時間中として初めて５万円を突破した。午前の終値は、前週末の終値比１０３７円７１銭高の５万３３７円３６銭だった。日経平均は昨年２月にバブル期以来、約３４年ぶりに最高値を更新した。翌３月に４万円をつけており、約１年７か月で１万円の上昇となった。東証プライム市場では上場する銘柄の約９割が上昇している。日経平均より幅広い銘柄で構成される東証