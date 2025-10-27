西武は２７日、田村伊知郎投手、元山飛優選手、野村大樹選手に来季の契約を行わないことを通達したと発表した。元山は２０年度ドラフト４位でヤクルト入り。２１年は９７試合に出場したが、その後は出場機会が減少。トレードで西武に移籍し、２４年から２シーズンプレーした。今季は４９試合の出場で打率・１５３だった。田村は１６年度ドラフト６位で西武入り。今季は２０試合に登板して防御率３・５８。通算１５０試合に登