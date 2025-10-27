韓国で旧統一教会のトップ、韓鶴子被告の公判準備手続きが開かれ、韓被告本人も出廷して公判での争点を整理しました。記者「韓鶴子総裁を乗せたとみられる車が裁判所に入ってきました」韓鶴子被告は、教団元幹部らと共謀し、2022年に尹錫悦前大統領の妻・金建希被告や尹氏の側近の国会議員に対し、不正に金品を提供したなどとされています。韓国の裁判所で、きょう、公判の準備手続きが開かれ、韓被告も出廷。特別検察官側と弁護側