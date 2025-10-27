日本ケンタッキー・フライド・チキンは、10月29日〜11月25日までの期間限定で、「ケンタランチ」の人気バーガーセット2種、「チキンフィレバーガーセット」と「和風チキンカツバーガーセット」を各590円で販売する。「ケンタランチ」平日・土日ともに、10時から15時のランチタイムで楽しめる「ケンタランチ」では、KFC自慢の「オリジナルチキン」やボリュームのあるバーガー、手軽に食べられるツイスターなど、ランチタイムを充実