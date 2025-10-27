アメリカ太平洋艦隊は26日、海軍のヘリコプター1機と戦闘機1機が南シナ海でそれぞれ墜落したと発表しました。乗員は全員救出されて無事だということです。アメリカ太平洋艦隊によりますと、MH-60Rヘリコプター1機が26日午後、南シナ海で墜落しました。その30分後に今度はF/A-18スーパーホーネット戦闘攻撃機1機が南シナ海で墜落しました。ヘリと戦闘機の乗員あわせて5人は救出されて、容体は安定しているということです。ヘリと戦