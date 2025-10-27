『スター・ウォーズ』シリーズから、劇場版映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』『スター・ウォーズ／スターファイター』がIMAX上映になるようだ。さらに2027年、本国アメリカでは、『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』（1977）の50周年記念IMAX上映も行われる。IMAX社による投資家向けに記載さ