BTSが来春に新アルバムをリリースした後、大規模なワールドツアーを開催する準備を進めているとの海外メディア報道が出た。【写真】JIMIN、日本人女性タレントと密着アメリカメディア『ブルームバーグ』は10月26日（現地時間）、関係者の話として、BTSが来年2026年に世界各地で計65公演の大規模なワールドツアーを計画していると報じた。報道によると、ワールドツアー公演のうち30回以上が北米地域で行われる予定だという。また、