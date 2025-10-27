G-DRAGONがAPEC首脳会議を前に、慶州の名所・瞻星台（チョムソンデ）で公演を行うという情報が拡散している件について、慶州市が注意を呼びかけた。【写真】G-DRAGONは日本人女が好み？慶州市は10月26日、「ネット上で広まっている『G-DRAGONのAPEC瞻星台公演』などの情報は事実ではない」と発表した。市の関係者は「G-DRAGONの公演計画は一切なく、“事前登録”“申し込み受付”などと案内している投稿もすべて虚偽」と強調した。