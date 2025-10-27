26日夕方、金沢市内で横断歩道付近を歩いて渡っていた女性が、車にはねられる事故がありました。女性は意識不明の重体です。 事故があったのは、金沢市南町の国道157号、南町交差点です。26日午後5時15分頃、横断歩道付近を歩いて渡っていた女性が、武蔵町方面に走行中の軽自動車にはねられました。この事故で、金沢市有松に住む58歳の女性が頭などを強く打ち、病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。 現場