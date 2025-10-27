日本発のグローバルグループ&TEAMが、10月25日・26日に自身初のアジアツアーのアンコール公演「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN」を、満員のさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）で開催した。【写真】「カッコイイが溢れてる」Kの“異次元ビジュアル”これにより、今年5月からアジア各地域を巡ってきた同ツアーは、アンコール公演を含め計10都市で約16万人を動員し、成功裏に終