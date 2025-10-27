【ぬーどるストッパーフィギュアープリバティ：アンカインド・メイドー】 2026年4月頃より展開予定 フリューは、プライズフィギュア「ぬーどるストッパーフィギュアープリバティ：アンカインド・メイドー」を2026年4月頃に展開する。 本景品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクター「プリバティ：アンカイン