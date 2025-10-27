スポーツモデルも登場の4ドアコンパクトセダン2025年8月、トヨタはタイで生産・販売する「ヤリス ATIV」の新型モデル「ヤリス ATIV HEV」を発表しました。タイで人気のコンパクトセダンで、しかもハイブリッドモデルということで、大きな注目を集めています。リッター29km以上走る！ GRスポーツもあるトヨタ新「コンパクト“セダン”」とは？【画像】超いいじゃん！ これが“GR仕様”もあるトヨタ新「コンパクトセダン」です！