資料 27日朝、岡山市でアパートの1室を焼く火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 岡山市消防局によりますと、27日午前9時15分ごろ、岡山市北区横井上の２階建てアパートの1階の部屋から煙が出ていると近くに住む人から119番通報がありました。 消防が約20分後に火を消し止めましたが、焼け跡の1室から性別不明の1人の遺体が見つかりました。