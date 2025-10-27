取材に応じるソフトバンクの浜口遥大投手＝27日、みずほペイペイドームソフトバンクの浜口遥大投手（30）と板東湧梧投手（29）が27日、来季の契約を結ばないことを通達された。ともに今季は1軍で登板がなく、現役続行を希望している。浜口は佐賀・三養基高から神奈川大を経て、2017年にドラフト1位でDeNA入り。昨年12月にトレードで加入し、今年4月に国指定の難病である胸椎黄色靱帯骨化症の手術を受け、実戦復帰した。「NPB（