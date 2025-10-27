27日朝の東京株式市場で日経平均株価は、史上初めて5万円台を突破しました。東京株式市場で日経平均株価は、アメリカの利下げ期待が高まったことなどを受け買い注文が多く入りました。午前は先週末より1037円高い5万0337円で終えています。都内の証券会社では5万円突破をお祝いする様子も見られました。担当者「やっと乗っかったというよりは通過点。引き続き上昇基調続きそうです」40代会社員「（5万円）いったなっていう。こんな