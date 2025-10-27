トランプ大統領にとっては、2期目で初めての日本訪問です。狙いはどこにあるのでしょうか。トランプ大統領は日本時間の午前11時10分ごろ、マレーシアから東京に向けて出発しました。あす、高市総理大臣と会談するほか、共にアメリカ海軍横須賀基地を訪れて、原子力空母ジョージ・ワシントンに搭乗する予定で、▼東アジアで覇権主義的な動きを強める中国や、▼核開発を進める北朝鮮などを念頭に日米同盟の強固さを改めてアピールし