アメリカのトランプ大統領がきょう午後、6年ぶりに来日します。訪問中、天皇陛下との会見や、高市総理との首脳会談を予定しています。トランプ大統領の来日は6年ぶり4回目で、第2次政権では初めてです。きょう午後には天皇陛下との会見が予定されているほか、あすは高市総理と首脳会談をおこない、その後、アメリカ海軍横須賀基地に移動し、高市総理とともに空母を視察する予定です。政府関係者によりますと、トランプ大統領は「日