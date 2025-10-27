苺スイーツ専門店ICHIBIKOから、冬限定のクリスマスケーキ予約が10月24日(金)よりスタート♡王道ショートケーキからチョコショート、苺ムースタルトまで、厳選された宮城県産ミガキイチゴをふんだんに使用した3種類が登場。オンラインストア限定のセットやタルトもあり、大切な人と囲む食卓に甘く心躍るひとときを届けます。早期予約特典もお見逃しなく♪ 贅沢苺のショート