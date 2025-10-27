占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）小さな変化が、大きな変革へ。気まぐれがツキを呼びます。いつものことをいつも通りにこなすことで安定していくおとめ座さんですが、今週は、ふっと気が変わりそう。ずっと続けてきたことを省略したり、順番を変えたり、新しいメソッドを取り入れたりしたくなるのです