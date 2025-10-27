交通に関する様々な体験が楽しめるイベントが26日、三重県津市の三重県総合博物館MieMuで開かれました。交通安全や交通分野における環境問題などに興味を持ってもらおうと毎年開かれているもので、会場には俊敏性の年齢をチェックするコーナーや、オリジナルの缶バッチを作るコーナーなどが設けられ、多くの家族連れでにぎわいました。中には、本物のレーシングバイクや白バイに乗って記念撮影ができるコーナーもあり、子どもたち