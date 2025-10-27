任期満了に伴う三重県伊勢市の市長選挙は26日に投開票が行われ、無所属で現職の鈴木健一さん（49）が新人を破って5回目の当選を決めました。開票結果は、以下の通り。鈴木健一（無所属・現） 38,506票 ※当選藤原信一（無所属・新） 11,448票鈴木さんは26日夜、支援者を前に「8年後の伊勢神宮式年遷宮にむけて来年からお木曳が始まる。これからスピードをあげて観光都市づくりの足場づくりにしっかり取り組みたい」と抱負を語りま