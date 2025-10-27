任期満了に伴う三重県紀北町の町長選挙は26日に投開票が行われ、無所属で現職の尾上壽一さん（71）が、新人2人を破って5回目の当選を決めました。開票結果は、以下の通り。尾上壽一（無所属・現） 3,857票 ※当選中井孝佳（無所属・新） 3,573票東 篤布（無所属・新） 398票尾上さんは「『住民目線で、住民とともに』という考え方は変えない。みんなが元気で、豊かな自然、にぎわいと笑顔あふれる町をめざして総合計画をしっかり実