24日に三重県松阪市立三雲北こども園で、提供した給食の「キャベツスープ」に虫のような異物が混入していたことがわかりました。11時20分ごろ、3歳児クラスの園児がスプーンで、すくった際に、スープの中に大きさ5ミリほどの虫が入っていることを見つけ、先生に知らせたことで発覚しました。この園では同じ市内の中川こども園と、こだま小規模保育事業所の給食も調理しているため、各園に連絡して全クラスの提供を中止したというこ