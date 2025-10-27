大規模災害に備え、平時から連携できる関係づくりにつなげようと、災害時に外国人住民を支援する「外国人防災リーダー」と世界各国の大使や領事らによる意見交換会が26日、三重県津市で開かれました。三重県は、災害時に外国人住民へ向けて、情報発信や避難所での生活をサポートする「外国人防災リーダー」の育成に2021年から取り組んでいます。これまで伊賀市や四日市市などで育成研修が行われ、97人の外国人防災リーダーが登録。