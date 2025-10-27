占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）大事なのは、波長。ありのままのあなたで。捨てる神あれば拾う神あり。人間関係で一喜一憂しやすいでしょう。ゾクッとするほど、冷たい態度を取られたり、逆に、温かさに触れて癒やされたりすることに。これ、あなたが無意識に心を開いていることに起因します。もともと