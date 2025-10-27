海を越えて長距離を移動することから「旅するチョウ」と呼ばれるアサギマダラが、三重県御浜町に数多く飛来しています。御浜町上野のフジバカマ畑には、薄い青緑や黒のまだら模様の羽が美しいアサギマダラが飛来し、優雅に舞飛ぶ姿が楽しめます。この畑は、町の農産物販売施設「さぎりの里」から約400メートルほど離れた国道311号沿いにあり、町民でつくる有志の会が休耕田を借り受け、フジバカマを植えてから今年で5年目。毎年、