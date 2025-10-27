占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）キタ、キタ、キター！才気キラリン！運気はクリーン＆クリア。久しぶりに自分の天才っぷりに萌えられそうです。状況は複雑怪奇ですが、だからこそ、攻略のしがいがあるというもの。直感的に今やるべきこと、仕掛けることが分かって、ドラマチックに状況を変えていくこ