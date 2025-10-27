11月15日の「七五三」に向け、三重県伊勢市にある猿田彦神社では祈祷した子どもたちに授与する千歳飴の付いた「お守り笹」の準備が進んでいます。お守り笹は、子どもが健やかに成長することを願う縁起物で、長さ30センチ程の和紙で作られた笹に「長く伸びる」千歳飴と、「元気で活発」を意味する張り子の狛犬そして「みちひらく」とされる猿田彦大神のお守りが付けられています。26日は3人の巫女が縁起物を一つ一つ丁寧に取り付け