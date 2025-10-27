全国各地の刑務所で受刑者が作った製品を展示・販売する「矯正展」が25日、三重県津市にある三重刑務所で開かれました。「三重矯正展」は、受刑者が行う刑務作業や再犯防止のための取り組みを多くの人たちに広めようと毎年、この時期に開かれているもので、会場には全国から集まった靴やバッグ、家具などのほか、受刑者が作った「神輿」など、珍しい製品も展示・販売されています。三重刑務所で作られた製品も販売されていて、今年