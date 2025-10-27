占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）けん制が有効。一瞬、大地を蹴る要領で。一言でいえば、ナメられています。優しさ、人のよさにつけこまれやすいのです。嫌だけど、我慢できないほどではないため、つい耐えてきたのですが、今週は関係性を変えるチャンスが巡ってきそう。闘牛のような力強さ、荒っぽさ